(Di domenica 6 febbraio 2022) . Le dichiarazioni dell’opinionista Negli studi di 90? minuto, Leleha così parlato della. DICHIARAZIONI – «Vlahovic è il calciatore che in questo girone d’andata ha fatto per due, fa la differenza. L’ha fatto in un calcio di proposta, e precedentemente in uno di contenimento. Lanon può fermarsi alcon questa squadra, l’obiettivo deve essere lo scudetto. Poi quest’anno può anche raggiungerlo, ma con questo nuovo corso che va a cominciare, la squadra ha le credenziali per rivincere lo scudetto e torna ad essere la piùdelcon l’Inter». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : #Adani mette pressione alla #Juventus - gilnar76 : Adani: «Juve la più forte del campionato, il quarto posto non basta» #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead… - junews24com : Adani: «Juve la più forte del campionato, il quarto posto non basta» - - Ronald28520379 : @F1N1no Quando avrebbe detto che Alex Sandro è più forte di tutta la serie A? Se ha detto esattamente così mi aspet… - valinavb : Prima di giocare Atalanta-Juventus, l'Atalanta ha perso col Cagliari regalando un possibile 4o posto proprio alla J… -

Ultime Notizie dalla rete : Adani Juve

Vieri,, Ventola e Cassano hanno intrattenuto il loro pubblico parlando dei colpi delle big di ... Si passa poi all'Inter: "L'Inter ha fatto acquisti più mirati, non di impatto come la. Ha ...Danielecommenta il calciomercato di gennaio della Serie A per la Gazzetta dello Sport.Negli studi di 90' minuto, Lele Adani ha così parlato della Juve. DICHIARAZIONI – «Vlahovic è il calciatore che in questo girone d’andata ha fatto per due, fa la differenza. L’ha fatto in un calcio di ...Adani ha sempre dato contro alla Juventus; negli ultimi giorni, però, è venuto fuori un dato che va contro il noto opinionista. La Juventus non è mai riuscita a risultare simpatica ad Adani; i ...