A Roma il terzo corso di disciplina militare promosso da NSC

(Di domenica 6 febbraio 2022) Nei giorni del 4 – 5 e 6 febbraio, presso la sede Confederale dell’Unione Generale del Lavoro – UGL, si è tenuto ail III, evento organizzato dalla Segreteria regionale Lazio del Nuovo Sindacato Carabinieri, in collaborazione con l’Ufficio contenziosore e amministrativo NSC. Al seminario hanno partecipato anche rappresentati sindacali del S.I.A.M.O. Esercito, del SIAM Aeronautica, nell’ottica di creare quella rete di solidarietà trasversale che deve superare personalismi per difendere adeguatamente i diritti dei Militari. Il Segretario Generale dell’Unione Generale del Lavoro (UGL) Dott. Paolo Capone, ha concentrato il suo intervento sull’importanza del sindacato per il suo ruolo attivo nella crescita sociale del nostro Paese, per ...