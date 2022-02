A che ora parte Marta Bassino nel gigante delle Olimpiadi? Palinsesto modificato! Nuovo programma, tv, streaming, pettorale (Di domenica 6 febbraio 2022) Cominciano le Olimpiadi di Pechino 2022 per lo sci alpino femminile. La prima gara sarà il gigante e c’è grande attesa in casa Italia per Marta Bassino, che si presenta tra le favorite per una medaglia. La piemontese è reduce da una stagione un po’ sottotono rispetto a quella precedente dove ha vinto la coppa di specialità, ma ha comunque raccolto due podi (terzo posto a Courchevel e Kranjska Gora). Il rinvio della discesa maschile ha portato anche alla modifica del programma del gigante femminile. La prima manche è stata anticipata alle 02.30, mentre la seconda si terrà alle 7.30. Di seguito il programma del gigante femminile valevole per le Olimpiadi di Pechino 2022. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva su Eurosport 1, Rai 2, ... Leggi su oasport (Di domenica 6 febbraio 2022) Cominciano ledi Pechino 2022 per lo sci alpino femminile. La prima gara sarà ile c’è grande attesa in casa Italia per, che si presenta tra le favorite per una medaglia. La piemontese è reduce da una stagione un po’ sottotono rispetto a quella precedente dove ha vinto la coppa di specialità, ma ha comunque raccolto due podi (terzo posto a Courchevel e Kranjska Gora). Il rinvio della discesa maschile ha portato anche alla modifica deldelfemminile. La prima manche è stata anticipata alle 02.30, mentre la seconda si terrà alle 7.30. Di seguito ildelfemminile valevole per ledi Pechino 2022. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva su Eurosport 1, Rai 2, ...

