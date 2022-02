21esima giornata Serie B 2021 22 | il punto

(Di domenica 6 febbraio 2022)/22 all’insegna dei pareggi. Le prime tre forze del campionato rallentano: il Lecce non va oltre l’1-1 a Como, il Pisa viene bloccato dall’Alessandria, cosi come il Brescia a Cosenza. A reti bianche Benevento e Parma, mentre la Reggina del neo allenatore Stellone cade a Terni. Il Frosinone battendo il Vicenza si innalza al quarto posto. Vittoria esterna per il Perugia che passa ad Ascoli. Nei posticipi, la Cremonese abbatte il Monza e raggiunge in vetta la capolista Lecce, mentre Pordenone e Spal si dividono la posta./22: i risultati COSENZA-BRESCIA 0-0 CROTONE-CITTADELLA 0-0 COMO-LECCE 1-1 BENEVENTO-PARMA 0-0 ALESSANDRIA-PISA 1-1 TERNANA-REGGINA ...

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Pordenone-Spal, match valido per la 21esima giornata del campionato di Serie B: fischio d'inizio alle ore 16:15 allo stadio Bruno Teghil ...