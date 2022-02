Zibilla testimonial Rai Ragazzi per la Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo

Leggi su lopinionista

(Di sabato 5 febbraio 2022) ROMA – È la piccola zebrala “” scelta da Raiper laile il cyber. Lunedì 7 febbraio, infatti, i canali di Raidedicheranno una parte della programmazione giornaliera a questa importanteper sensibilizzare bambini esu un tema di stretta attualità. Lunedì 7 febbraio, alle ore 20.50 su Rai Yoyo, andrà in onda in prima visione “”, storia di una piccola zebra.arriva in una nuova scuola e i compagni di classe non la accettano perché è diversa da tutti gli altri cavalli, compresi i suoi genitori. Ma un’incredibile avventura e l’incon un ...