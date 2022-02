Zaniolo e la gioia precipitata... nell'Abisso. Il pomeriggio da incubo di Nicolò (Di sabato 5 febbraio 2022) Non poteva terminare in modo peggiore la settimana di Nicolò Zaniolo: dopo tutte le polemiche su di lui dei giorni scorsi, successive alle parole di Pinto, prima aveva segnato il gol vittoria contro ... Leggi su gazzetta (Di sabato 5 febbraio 2022) Non poteva terminare in modo peggiore la settimana di: dopo tutte le polemiche su di lui dei giorni scorsi, successive alle parole di Pinto, prima aveva segnato il gol vittoria contro ...

Advertising

FORZARO55584288 : RT @guglielmotim: Siete degli schifosi. Punto. Non si può annuare il gol di #Zaniolo per un contrasto come quello di #Abraham di 15 second… - sportli26181512 : Zaniolo e la gioia precipitata... nell'Abisso. Il pomeriggio da incubo di Nicolò: Zaniolo e la gioia precipitata...… - c4rmzy_ : RT @guglielmotim: Siete degli schifosi. Punto. Non si può annuare il gol di #Zaniolo per un contrasto come quello di #Abraham di 15 second… - Gazzetta_it : Zaniolo e la gioia precipitata... nell'Abisso. Il pomeriggio da incubo di Nicolò #RomaGenoa - P_ompeo : RT @guglielmotim: Siete degli schifosi. Punto. Non si può annuare il gol di #Zaniolo per un contrasto come quello di #Abraham di 15 second… -