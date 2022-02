WWE | Shane McMahon voleva entrare per primo nel Royal Rumble Match

(Di sabato 5 febbraio 2022) Nell’ultima settimana uno degli argomenti più caldi in casa WWE è stato quello della gestione delmaschile che è stata ad opera di. La gestione diha causato molti malumori all’interno del backstage ed è stato riportato che anche il suo atteggiamento nella preparazione delè stata una delle cause che ha spinto la compagnia ad allontanarlo cancellando i piani che si avevano per lui sia per Elimination Chamber sia per Wrestlemania 38. Numero 1?è entrato col numero 28 nelha eliminato Kevin Owens ed è arrivato addirittura terzo venendo poi eliminato da Brock Lesnar, il suo arrivo nella top 3 è stato ...

Il main event della ... non sono mancati i ritorni a sorpresa: su tutti il rapper Bad Bunny con il numero 28 e...Continua l'amaro periodo di tagli al personale in. Dopo la notizia delle scorse settimane del licenziamento di oltre 15 superstar , la Compagnia ... Isaiah Swerve Scott, Jaxson Ryker,Thorne, ... As Ringside News exclusively reported, Shane McMahon tried to put himself over in ... Arrivano ancora novità sulla situazione legata a Shane McMahon, che come sappiamo ha creato moltissimo scompiglio alla Royal Rumble. Fightful Select, ha rivelato che Shane aveva chiesto espressamente ...