WWE | Ronda Rousey ha già deciso | sfiderà Charlotte Flair a WrestleMania

(Di sabato 5 febbraio 2022)è tornata a sorpresa sabato scorso dopo quasi 3 anni di assenza e ha sbaragliato la concorrenza vincendo la Royal Rumble, assicurandosi il main event di una delle due serate di38. Dopo un passaggio a Raw, era attesa stanotte a SmackDown per ufficializzare la sua scelta tra Becky Lynch e. Sonya Deville fa un grosso errore Il campione Universale ha aperto lo show, la campionessa femminile l’ha chiuso stanotte, in compagnia di Sonya Deville. La dirigente ha inizialmente riferito a The Queen cheaveva scelto Becky come sua avversaria, quindiavrebbe dovuto scegliere una sfidante in vista di. La campionessa di SmackDown ha ironizzato sul match “mamma vs mamma” dicendo che ...

Women's Royal Rumble :Rousey entra con il numero 28 e vince il match C'erano grandi aspettative attorno alla Royal Rumble interamente al femminile e non sono state minimamente deluse. ...Friday's WWE SmackDown featured the fallout show from the Royal Rumble pay-per-view (PPV). It was a jam-packed show devoted to the top stars and stories that will define the company's next two premium ...Dopo un breve promo tenuto da Charlotte Flair, Ronda è infatti andata su tutte le furie, con la figlia del due volte WWE Hall of Famer che ha infatti notato che il suo "bambino", overo il titolo in ...