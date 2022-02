Advertising

Zona_Wrestling : #WWE WWE: Goldberg è tornato stanotte, sfida lanciata a Roman Reigns per Elimination Chamber -… - rusticmustic : @XylotThemes @WWE @Goldberg Haha No - idrobolat : Alla wwe piace a na certa riportare sul ring le vecchie glorie, il che è bello fino a quando non diventa stancante… - lcl_flo : @WWE @Goldberg @WWERomanReigns @HeymanHustle Goldberg no no no - SpazioWrestling : WWE: Tutto vero, Goldberg ritorna durante Smackdown #Goldberg #WWE #SmackDown -

Ultime Notizie dalla rete : WWE Goldberg

Si avvicina il ritorno diinLanon ha ancora rilasciato alcuna comunicazione ufficiale ma, secondo Fightful Select, l'Hall of Famer dovrebbe tornare in tempo per Elimination Chamber ...... in esclusiva per Cultura Pop , in occasione del SuperShow dellatenutosi alla Wembley Arena a Londra. Ecco cosa ci ha raccontato. Hai avuto una rivalità alquanto intensa con Bill. Cosa ...Goldberg returned on SmackDown as WWE started the march towards Elimination Chamber and WrestleMania. The Hall of Famer – who hasn’t been seen since beating Bobby Lashley in a Falls Count ...Ngli ultimi giorni si è molto discusso sul futuro del WWE Universal Championship, con Brock Lesnar che ha ormai ufficialmente sfidato il campione dello show blu di Friday Night Smackdown ad un match a ...