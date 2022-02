WWE: annunciati due match titolati per i prossimi episodi di SmackDown (Di sabato 5 febbraio 2022) Durante l’ultimo episodio di SmackDown sono stati annunciati ben due match titolati in vista dei prossimi due episodi dello show blu. La campionessa femminile di SmackDown Charlotte Flair ed il campione Intercontinentale Shinsuke Nakamura metteranno in palio le rispettive cinture, i due campioni riusciranno a mantenere gli allori fino a WrestleMania 38? Ecco chi sono i loro prossimi sfidanti. Grande chance per Naomi Charlotte Flair è focalizzata sul suo importantissimo match di WrestleMania 38 contro Ronda Rousey ma la campionessa femminile di SmackDown dovrà prima superare Naomi. Quest’ultima ha infatti ottenuto la chance titolata in seguito ad una discussione con Adam Pearce e Sonya ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 5 febbraio 2022) Durante l’ultimoo disono statiben duein vista deiduedello show blu. La campionessa femminile diCharlotte Flair ed il campione Intercontinentale Shinsuke Nakamura metteranno in palio le rispettive cinture, i due campioni riusciranno a mantenere gli allori fino a WrestleMania 38? Ecco chi sono i lorosfidanti. Grande chance per Naomi Charlotte Flair è focalizzata sul suo importantissimodi WrestleMania 38 contro Ronda Rousey ma la campionessa femminile didovrà prima superare Naomi. Quest’ultima ha infatti ottenuto la chance titolata in seguito ad una discussione con Adam Pearce e Sonya ...

