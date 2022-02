Volley, SuperLega: tutto facile per Perugia e Civitanova, Verona passa al tie-break contro Milano (Di sabato 5 febbraio 2022) Continua la SuperLega 2021-2022, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Si sono disputati questa sera tre anticipi della settima giornata di ritorno e le emozioni non sono di certo mancate. Andiamo a scoprire tutti i risultati odierni. Bel successo di Civitanova, che sconfigge nettamente Vibo Valentia per 3-0 (25-17, 25-17, 25-12) e sale a quota 42 punti in classifica. I ragazzi di Blengini hanno dominato dall’inizio alla fine e hanno così conquistato il quinto successo consecutivo. L’inizio di partita è equilibrato, poi a metà primo set la squadra di casa prende il largo grazie a un parziale di 7-1 che non lascia spazio a risposte da parte dei calabresi. Il secondo parziale ha un andamento simile al primo e termina con il medesimo punteggio, mentre nel terzo set non c’è proprio partita e la Lube chiude con un veloce ... Leggi su oasport (Di sabato 5 febbraio 2022) Continua la2021-2022, il massimo campionato italiano dimaschile. Si sono disputati questa sera tre anticipi della settima giornata di ritorno e le emozioni non sono di certo mancate. Andiamo a scoprire tutti i risultati odierni. Bel successo di, che sconfigge nettamente Vibo Valentia per 3-0 (25-17, 25-17, 25-12) e sale a quota 42 punti in classifica. I ragazzi di Blengini hanno dominato dall’inizio alla fine e hanno così conquistato il quinto successo consecutivo. L’inizio di partita è equilibrato, poi a metà primo set la squadra di casa prende il largo grazie a un parziale di 7-1 che non lascia spazio a risposte da parte dei calabresi. Il secondo parziale ha un andamento simile al primo e termina con il medesimo punteggio, mentre nel terzo set non c’è proprio partita e la Lube chiude con un veloce ...

