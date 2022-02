Volley femminile, Serie A1: Roma sconfigge Firenze al tie-break (Di domenica 6 febbraio 2022) Successo importante per l’Acqua & Sapone Roma Volley Club. Nella quinta giornata di ritorno della Serie A1 femminile le laziali superano in trasferta il Bisonte Firenze per 25-20, 22-25, 25-21, 21-25, 12-15 e salgono in decima posizione con 12 punti. Nella prima partita a Palazzo Wanny a partire meglio sono le padrone di casa che riescono ad aggiudicarsi il primo set. La reazione delle ragazze di coach Mafrici (promosso capo allenatore dopo l’esonero di Saja) non tarda ad arrivare, ma ad andare in vantaggio è ancora Firenze grazie alla conquista del terzo set. La partita sembra dunque mettersi in discesa per la squadra di casa e invece le giallorosse alzano il livello del gioco e si prendono sia il quarto sia il quinto set, aggiudicandosi così un successo importante in chiave ... Leggi su oasport (Di domenica 6 febbraio 2022) Successo importante per l’Acqua & SaponeClub. Nella quinta giornata di ritorno dellaA1le laziali superano in trasferta il Bisonteper 25-20, 22-25, 25-21, 21-25, 12-15 e salgono in decima posizione con 12 punti. Nella prima partita a Palazzo Wanny a partire meglio sono le padrone di casa che riescono ad aggiudicarsi il primo set. La reazione delle ragazze di coach Mafrici (promosso capo allenatore dopo l’esonero di Saja) non tarda ad arrivare, ma ad andare in vantaggio è ancoragrazie alla conquista del terzo set. La partita sembra dunque mettersi in discesa per la squadra di casa e invece le giallorosse alzano il livello del gioco e si prendono sia il quarto sia il quinto set, aggiudicandosi così un successo importante in chiave ...

