"Vogliono togliermi punti!". Emma Marrone preoccupata dopo la serata delle cover a Sanremo: cosa è successo

Sanremo 2022, la confessione arriva da Emma Marrone. La cantante in gara continua a raccogliere boom di consensi da parte del pubblico. I fan di Emma non fanno che restare meravigliati dalla smisurata energia che investe nel corso di ogni esibizione, non ultima quella prevista per le serate delle cover che l'ha vista interpretare il brano "Baby on more time" di Britney Spears in coppia con Francesca Michelin. Ma c'è qualcosa a cui la cantante non riesce proprio a rinunciare. Ebbene si, Emma Marrone non perde occasione per mettere tutta se stessa in quello che fa. E anche il palcoscegio di Sanremo si sta rivelando l'occasione da cogliere al volo per lasciarlo accadere. Ma più che la vittoria, pare che esista ...

