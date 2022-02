VIDEO | VENEZIA-NAPOLI | LA CONFERENZA STAMPA COMPLETA DI LUCIANO SPALLETTI (Di sabato 5 febbraio 2022) LUCIANO SPALLETTI, tecnico del NAPOLI, ha parlato in CONFERENZA STAMPA alla vigilia della partita contro il VENEZIA, valida per la 24ª giornata di Serie A. Di seguito quanto evidenziato: SPALLETTI sul momento della stagione “Finito il mercato, con le quote millesimali come siamo messi? Mi sembra che l’Inter sia stata brava ad avere più quote degli altri. Qualcuna sembra averne meno, ma in realtà le altre sono suddivise in parti uguali. L’Inter mi sembra che abbia portato a casa la possibilità di stare più comoda degli altri”. “Momento della stagione? Ci possono essere momenti dove può sembrare più difficile, anche per via dell’addizione delle partite che si giocano, ma qualsiasi scenario non deve cambiare niente per noi. Qualsiasi situazione di classifica non deve ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 5 febbraio 2022), tecnico del, ha parlato inalla vigilia della partita contro il, valida per la 24ª giornata di Serie A. Di seguito quanto evidenziato:sul momento della stagione “Finito il mercato, con le quote millesimali come siamo messi? Mi sembra che l’Inter sia stata brava ad avere più quote degli altri. Qualcuna sembra averne meno, ma in realtà le altre sono suddivise in parti uguali. L’Inter mi sembra che abbia portato a casa la possibilità di stare più comoda degli altri”. “Momento della stagione? Ci possono essere momenti dove può sembrare più difficile, anche per via dell’addizione delle partite che si giocano, ma qualsiasi scenario non deve cambiare niente per noi. Qualsiasi situazione di classifica non deve ...

teatrolafenice : ?? Il Maestro @riccardofrizza prova con la nostra Orchestra il Concerto per pianoforte e Orchestra n. 1 di Chopin. A… - Tg3web : Venezia, Mantova, Frosinone. Tre morti sul lavoro in poche ore. Le vittime avevano tutte tra i 50 e 60 anni - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: VIDEO - Napoli, azzurri in partenza per Venezia - susydigennaro : RT @napolimagazine: VIDEO - Napoli, azzurri in partenza per Venezia - TgrRaiVeneto : #Venezia #carnevale2022 Al via il prossimo #12febbraio. 'Remember the future', ricorda il #futuro, è il titolo scel… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO VENEZIA Sanremo 2022. La quarta serata vista dai social: Morandi e Jovanotti volano su Twitter Anche quest'anno Cube Radio, l'emittente accademica dell'Istituto universitario salesiano di Venezia e Verona (IUSVE), seguirà il Festival di Sanremo dal Campus di Mestre. A causa della ...video e ...

Diretta/ Inter Milan streaming video tv: gran duello Simone Inzaghi vs Stefano Pioli Sarà quindi una diretta streaming video , e per accedere ai contenuti dell'emittente bisognerà ... Probabili formazioni Venezia Napoli/ Diretta tv, novità in mezzo per Paolo Zanetti? TESTA A TESTA La ...

Venezia-Napoli, Spalletti: "Osimhen-Mertens insieme? Ci può stare" Sky Sport VIDEO - Napoli, azzurri in partenza per Venezia Il Napoli è in partenza dall'aeroporto di Capodichino alla vigilia della sfida in trasferta contro il Venezia. Ecco un video pubblicato dal vicepresidente del club azzurro, Edoardo De Laurentiis, in ...

IL CAPITANO - Insigne: "Venezia-Napoli" "Venezia-Napoli", si legge nel video promo pubblicato su Instagram dal capitano del Napoli Lorenzo Insigne alla vigilia della sfida contro i veneti allo stadio Penzo. Visualizza questo post su Ins ...

