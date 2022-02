VIDEO Short track, Italia d’argento nella staffetta mista alle Olimpiadi: riviviamo la finale degli azzurri (Di sabato 5 febbraio 2022) Prima volta per la staffetta mista di Short track ai Giochi Olimpici e subito un’impresa per la Nazionale Italiana. Gli azzurri in quel di Pechino hanno agguantato una spettacolare medaglia d’argento alle spalle dei cinesi padroni di casa, con protagonisti nell’ultimo atto Arianna Fontana, Martina Valcepina, Pietro Sighel e Andrea Cassinelli. Sfruttando la caduta di Ungheria (poi terza) e Canada la squadra tricolore è riuscita ad essere sicura della medaglia, ma non si è accontentata, con un Sighel eccezionale che sul finale ha addirittura sfiorato il colpaccio, arrivando a pochissimi millesimi dai padroni di casa. Short track, estasi d’argento! Magica ... Leggi su oasport (Di sabato 5 febbraio 2022) Prima volta per ladiai Giochi Olimpici e subito un’impresa per la Nazionalena. Gliin quel di Pechino hanno agguantato una spettacolare medagliaspdei cinesi padroni di casa, con protagonisti nell’ultimo atto Arianna Fontana, Martina Valcepina, Pietro Sighel e Andrea Cassinelli. Sfruttando la caduta di Ungheria (poi terza) e Canada la squadra tricolore è riuscita ad essere sicura della medaglia, ma non si è accontentata, con un Sighel eccezionale che sulha addirittura sfiorato il colpaccio, arrivando a pochissimi millesimi dai padroni di casa., estasi! Magica ...

paoloigna1 : #Beijing2022 #PECHINO2022 - Argento meraviglioso per l’Italia, che centra il primo podio della stagione proprio n… - sportface2016 : CHE ARGENTO! Rivivi gli highlights della staffetta mista di #ShortTrack #Beijing2022 VIDEO - digitalsat_it : #Video #Olimpiadi #Pechino2022 @discoveryplusIT | #Pattinaggio - Staffetta #ShortTrack #ARGENTO… - tisthedamnFra : BUONGIORNO!! Oggi dalle 2:30 (AM) alle 3:50 abbiamo lo short delle donne per il team event mentre dalle 4:57 alle 5… - IvanDork1 : RT @santamaria_real: Calabria ?? Lamezia Terme! A short stop to meet one of my long time follower ?? Sulla spiaggia mi fotte come una puttan… -