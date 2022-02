VIDEO Sci di fondo, il successo di Johaug: prima gioia olimpica personale per la norvegese (Di sabato 5 febbraio 2022) Finalmente Therese Johaug. La regina norvegese dello sci di fondo ha vinto il primo oro individuale alle Olimpiadi della sua carriera trionfando nello skiatlon, gara di 7,5 chilometri in tecnica classica ed altrettanti in tecnica libera, diventando la prima medagliata di questi Giochi invernali di Pechino. Una gara condotta sin dalla partenza per la trentatreenne nativa di Os, confermando la sua grande abilità in questa disciplina. Forzando il ritmo dalla metà della prima tornata sul tracciato di Zhangjiakou, la Johaug è riuscita a distanziare le sue avversarie per non farsi più riprendere fino al traguardo. Toccato un margine di cinquanta secondi, negli ultimi metri la norvegese si è potuta rilassare fino ad alzare le braccia al cielo sciogliendosi in un pianto ... Leggi su oasport (Di sabato 5 febbraio 2022) Finalmente Therese. La reginadello sci diha vinto il primo oro individuale alle Olimpiadi della sua carriera trionfando nello skiatlon, gara di 7,5 chilometri in tecnica classica ed altrettanti in tecnica libera, diventando lamedagliata di questi Giochi invernali di Pechino. Una gara condotta sin dalla partenza per la trentatreenne nativa di Os, confermando la sua grande abilità in questa disciplina. Forzando il ritmo dalla metà dellatornata sul tracciato di Zhangjiakou, laè riuscita a distanziare le sue avversarie per non farsi più riprendere fino al traguardo. Toccato un margine di cinquanta secondi, negli ultimi metri lasi è potuta rilassare fino ad alzare le braccia al cielo sciogliendosi in un pianto ...

