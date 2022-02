Victor la nuova maschera: “It’s good”, ecco perché è migliore (Di sabato 5 febbraio 2022) Victor Osimhen ha ricevuto la nuova maschera protettiva, la protezione è di dimensioni inferiori e permette maggiore visibilità. Un dettaglio non da poco per chi si affida continuamente ai suoi occhi per calciare la sfera con precisione, guardare la porta avversaria e dialogare con i compagni. Corriere del Mezzogiorno offre maggiori dettagli sulla nuova maschera protettiva di Victor Osimhen: le dimensioni sono inferiori, ma questo permette maggiore campo visivo migliorando così la sua visione periferica. Al primo contatto con la mascherina, Osimhen ha esclamato: “It’s good“. Evidentemente è stato immediato il nuovo impatto positivo, perché anche con piccole variazioni migliora discretamente lo spazio visibile per Osimhen. Osimhen: ... Leggi su napolipiu (Di sabato 5 febbraio 2022)Osimhen ha ricevuto laprotettiva, la protezione è di dimensioni inferiori e permette maggiore visibilità. Un dettaglio non da poco per chi si affida continuamente ai suoi occhi per calciare la sfera con precisione, guardare la porta avversaria e dialogare con i compagni. Corriere del Mezzogiorno offre maggiori dettagli sullaprotettiva diOsimhen: le dimensioni sono inferiori, ma questo permette maggiore campo visivo migliorando così la sua visione periferica. Al primo contatto con la mascherina, Osimhen ha esclamato: ““. Evidentemente è stato immediato il nuovo impatto positivo,anche con piccole variazioni migliora discretamente lo spazio visibile per Osimhen. Osimhen: ...

Advertising

papocchio : RT @Napoli_Report: È stata consegnata oggi la nuova maschera in carbonio a Victor #Osimhen: “is good.” - ilnapolionline : Photogallery - Tutto sulla nuova maschera di Victor Osimhen - - Teresasalvati_ : RT @Napoli_Report: È stata consegnata oggi la nuova maschera in carbonio a Victor #Osimhen: “is good.” - Lucavad72 : RT @Napoli_Report: È stata consegnata oggi la nuova maschera in carbonio a Victor #Osimhen: “is good.” - PartenoPesce : RT @claudioruss: Oggi è stata consegnata la nuova mascherina all'attaccante del #Napoli Victor #Osimhen: l'aggiornamento ha portato ad una… -