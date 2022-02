Verso liberazione prigioniero Guantanamo, 'torturato e malato' (Di sabato 5 febbraio 2022) Le autorità americane hanno raccomandato la liberazione di un prigioniero saudita di Guantanamo, Mohammed al - Qahtani, sospettato di essere il 20/mo dirottatore dell'11/9. Ripetutamente torturato, ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 5 febbraio 2022) Le autorità americane hanno raccomandato ladi unsaudita di, Mohammed al - Qahtani, sospettato di essere il 20/mo dirottatore dell'11/9. Ripetutamente, ...

(ANSA) - WASHINGTON, 05 FEB - Le autorità americane hanno raccomandato la liberazione di un prigioniero saudita di Guantanamo, Mohammed al-Qahtani, sospettato di essere il 20/mo dirottatore dell'11/9.

