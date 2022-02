Venezia-Napoli, Zanetti: “Rispetto all’andata siamo un’altra squadra, dobbiamo fare punti” (Di sabato 5 febbraio 2022) “Rispetto all’andata siamo un’altra squadra. Abbiamo la necessità di far punti al più presto, a prescindere dall’avversaria. Il Napoli è una squadra piena di talento, ma nell’ultima gara ho visto i miei ragazzi vender cara la pelle in casa della prima in classifica“. Così il tecnico del Venezia, Paolo Zanetti, alla vigilia della sfida contro il Napoli. Tra i temi toccati, anche il mercato: “Abbiamo fatto il massimo, cercando di inserire giocatori in base alle nostre risorse. Nel complesso sono soddisfatto“. Tra i nuovi arrivi, spicca quello del portoghese Nani: “E’ un leader tecnico, che si è presentato bene e spinge molto. Non appena metterà minuti in partita potrà prendere per mano la ... Leggi su sportface (Di sabato 5 febbraio 2022) “. Abbiamo la necessità di faral più presto, a prescindere dall’avversaria. Ilè unapiena di talento, ma nell’ultima gara ho visto i miei ragazzi vender cara la pelle in casa della prima in classifica“. Così il tecnico del, Paolo, alla vigilia della sfida contro il. Tra i temi toccati, anche il mercato: “Abbiamo fatto il massimo, cercando di inserire giocatori in base alle nostre risorse. Nel complesso sono soddisfatto“. Tra i nuovi arrivi, spicca quello del portoghese Nani: “E’ un leader tecnico, che si è presentato bene e spinge molto. Non appena metterà minuti in partita potrà prendere per mano la ...

Advertising

sscnapoli : ??#Spalletti “Abbiamo un numero sufficiente di giocatori per arrivare in maniera ottimale alla prossima gara. Dobbia… - DiMarzio : . @sscnapoli, le parole di #Spalletti alla vigilia del match di #SerieA contro il #Venezia - zazoomblog : Venezia Zanetti avvisa il Napoli: “Non possiamo più aspettare per fare punti” - #Venezia #Zanetti #avvisa #Napoli: - IiGrintA : RT @sscnapoli: ??#Spalletti “Abbiamo un numero sufficiente di giocatori per arrivare in maniera ottimale alla prossima gara. Dobbiamo fare u… - AnsaVeneto : Venezia: Zanetti, non possiamo aspettare a fare punti. Domani c'è Napoli, 'fatto buon mercato, venderemo cara la pe… -