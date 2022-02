Venezia in affanno: Zanetti ha chiesto una cosa contro il Napoli (Di sabato 5 febbraio 2022) Il Venezia lotta per non retrocedere in Serie B, il tecnico Paolo Zanetti ha chiesto la vittoria contro il Napoli di Luciano Spalletti. Non sarà affatto semplice per il Napoli battere il Venezia e quindi presentarsi alla sfida diretta con l’Inter ancora con la lotta scudetto aperta. Gli uomini di Spalletti si troveranno di fronte una squadra che ha grande necessità di punti. Il Venezia ha 18 punti in classifica, quindi solo uno in più rispetto alla zona retrocessione. I lagunari hanno una buona organizzazione di gioco, ma non riescono a fare bottino pieno. Paolo Zanetti vuole i tre punti tra le mura amiche. A Venezia, allo stadio Penzo, bisogna conquistare i punti per la salvezza, un campo ostico, leggermente più ... Leggi su napolipiu (Di sabato 5 febbraio 2022) Illotta per non retrocedere in Serie B, il tecnico Paolohala vittoriaildi Luciano Spalletti. Non sarà affatto semplice per ilbattere ile quindi presentarsi alla sfida diretta con l’Inter ancora con la lotta scudetto aperta. Gli uomini di Spalletti si troveranno di fronte una squadra che ha grande necessità di punti. Ilha 18 punti in classifica, quindi solo uno in più rispetto alla zona retrocessione. I lagunari hanno una buona organizzazione di gioco, ma non riescono a fare bottino pieno. Paolovuole i tre punti tra le mura amiche. A, allo stadio Penzo, bisogna conquistare i punti per la salvezza, un campo ostico, leggermente più ...

