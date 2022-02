(Di sabato 5 febbraio 2022) Lo spunto daldi oggi 5 Febbraio 2022, Sabato: “Ebbe compassione di loro, perché erano come pecore che non hanno pastore”. “Vedere, avere compassione, insegnare. Li possiamo chiamare i verbi del Pastore. Lo sguardo di Gesù non è uno sguardo neutro o, peggio, freddo e distaccato, perché Gesù guarda sempre con gli occhi del L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

oss_romano : #2febbraio Non c’è stato nella storia un messaggio più trasgressivo di quello del Vangelo. Il nostro direttore… - antonellaDiLodo : RT @MonsDiBruno: Vangelo del giorno 5 febbraio 2021. - FrancescoMusel5 : RT @MonsDiBruno: Vangelo del giorno 5 febbraio 2021. - KattInForma : Vangelo del giorno: Marco 6,30-34 – Audio e commento Papa Francesco - MonsDiBruno : Vangelo del giorno 5 febbraio 2021. -

Ultime Notizie dalla rete : Vangelo del

Dalsecondo Marco Mc 6,30 - 34 In quel tempo, gli apostoli si riunirono attorno a ... ParolaSignore.Don Dino Pirri, sacerdote molto seguito dai giovani anche per la diffusionevia social, ha commentato via tweet: 'Drusilla Foer mi ha fatto sentire piccolo, ma unico. ...GATTATICO. Aveva dichiarato più volte: «Per me contano il Vangelo e la Costituzione». Ed è proprio il Vangelo che, ancora una volta, nonostante i duri tempi della pandemia, don Eugenio Morlini ha ripo ...testimonianze e momenti artistici dal 2011 al 2020 a cura del maestro Gaetano Maschio. MARTEDÌ 8 FEBBRAIO Corso in presenza ed online Introduzione al Nuovo Testamento: “Vivere è… Riscoprire Gesù ed i ...