Valentina Giacinti | dalla Valcavallina al Milan | ora la Fiorentina | ma “sempre all’attacco”

(Di sabato 5 febbraio 2022) La nonna le regalava le bambole, lei staccava loro le teste e le prendeva a calci. Una passione, quella diper il calcio, che nasce con lei e che la sta portando molto lontano. Originaria di Borgo di Terzo, inizia a giocare nella scuola calcio dell’Entratico, con i maschi, per poi passare prima all’Atalanta Femminile – esordendo in serie A all’età di 16 anni – e in seguito al Napoli,nella massima serie. È il 2013,ha 19 anni e la vita le propone un’esperienza all’estero: con la valigia carica di sogni, parte alla volta di Seattle. In estate torna in Italia e veste la maglia del Mozzanica fino al 2017, quando firma con il Brescia. Dopo una stagione straordinaria, si trasferisce al. La sua carriera è costellata di chiamate in Nazionale – dalle giovanili alla ...