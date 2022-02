Vaccino: con la terza dose €500 in regalo, la nuova bufala che gira su WhatsApp (Di sabato 5 febbraio 2022) C’è una nuova bufala circolante su WhatsApp. L’applicazione di messaggistica più utilizzata al mondo, come vi scriviamo spesso e volentieri, è terreno fertile per i truffatori ma anche per i “bufalori”, coloro che godono, non si sa bene per quale ragione, nel diffondere notizie false o le famose catene di Sant’Antonio. WhatsApp, 5/2/2022 – Computermagazine.itL’ultima che vi vogliamo segnalare ha come obiettivo il Vaccino, e precisamente la terza dose, il famoso booster. In alcune nazioni si è deciso di dare un incentivo economico a chi si sottoponeva al Vaccino proprio per diffondere l’immunizzazione, ma in Italia il governo non ha pensato ad un escamotage di tale tipo non avendone bisogno. Peccato però che qualche buon tempone stia diffondendo in ... Leggi su computermagazine (Di sabato 5 febbraio 2022) C’è unacircolante su. L’applicazione di messaggistica più utilizzata al mondo, come vi scriviamo spesso e volentieri, è terreno fertile per i truffatori ma anche per i “bufalori”, coloro che godono, non si sa bene per quale ragione, nel diffondere notizie false o le famose catene di Sant’Antonio., 5/2/2022 – Computermagazine.itL’ultima che vi vogliamo segnalare ha come obiettivo il, e precisamente la, il famoso booster. In alcune nazioni si è deciso di dare un incentivo economico a chi si sottoponeva alproprio per diffondere l’immunizzazione, ma in Italia il governo non ha pensato ad un escamotage di tale tipo non avendone bisogno. Peccato però che qualche buon tempone stia diffondendo in ...

