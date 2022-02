Una vita anticipazioni: Lolita in fin di vita, morirà? Lo stalker di Bellita si palesa (Di sabato 5 febbraio 2022) Come sta Lolita e di che cosa soffre la giovane moglie di Antonito? Se lo chiedono i telespettatori che seguono con passione Una vita, e che da giorni vedono che la donna è ancora in ospedale senza che però vengano date risposte sulle sue condizioni di salute…Sta per morire? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata di Una vita in onda il 7 febbraio 2022. Lunedì vedremo la seconda parte dell’episodio 1322 di Acacias 38, pronti per scoprire che cosa accadrà? Ad Acacias 38 tutti parlano del tradimento di Antonito e sono dalla parte di Lolita. Nel frattempo Felipe sembra essere pronto per lasciare la Spagna e andare via. Lascerà davvero Genoveva senza vendicarsi per la morte di Marcia? Una vita ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 5 febbraio 2022) Come stae di che cosa soffre la giovane moglie di Antonito? Se lo chiedono i telespettatori che seguono con passione Una, e che da giorni vedono che la donna è ancora in ospedale senza che però vengano date risposte sulle sue condizioni di salute…Sta per morire? Lo scopriamo con leche ci rivelano la trama della puntata di Unain onda il 7 febbraio 2022. Lunedì vedremo la seconda parte dell’episodio 1322 di Acacias 38, pronti per scoprire che cosa accadrà? Ad Acacias 38 tutti parlano del tradimento di Antonito e sono dalla parte di. Nel frattempo Felipe sembra essere pronto per lasciare la Spagna e andare via. Lascerà davvero Genoveva senza vendicarsi per la morte di Marcia? Una...

