Una vita, anticipazioni 5 febbraio: Lolita in gravissime condizioni (Di sabato 5 febbraio 2022) La salute di Lolita peggiorerà sempre più. La giovane, stando alle anticipazioni Una vita riguardanti la puntata del 5 febbraio, sembrerà avere una malattia molto grave e potrebbe restargli poco tempo da vivere. Nel frattempo, Antoñito scoprirà che i Quesada gli hanno teso una trappola e farà a pugni con Aurelio mentre Natalia deciderà di tornarsene in Messico. Infine, Felipe deciderà di andare a stare in Austria dove vive suo figlio Tano. Una vita, trama 5 febbraio: Felipe decide di lasciare Acacias L'intero quartiere parteciperà alla messa in onore di Marcia e Felipe, al termine della cerimonia, si mostrerà meno aggressivo con Genoveva. Quest'ultima, si illuderà che possano fare pace, ma l'Alvarez Hermoso, come si evince dalla trama della puntata Una vita del 5 ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 5 febbraio 2022) La salute dipeggiorerà sempre più. La giovane, stando alleUnariguardanti la puntata del 5, sembrerà avere una malattia molto grave e potrebbe restargli poco tempo da vivere. Nel frattempo, Antoñito scoprirà che i Quesada gli hanno teso una trappola e farà a pugni con Aurelio mentre Natalia deciderà di tornarsene in Messico. Infine, Felipe deciderà di andare a stare in Austria dove vive suo figlio Tano. Una, trama 5: Felipe decide di lasciare Acacias L'intero quartiere parteciperà alla messa in onore di Marcia e Felipe, al termine della cerimonia, si mostrerà meno aggressivo con Genoveva. Quest'ultima, si illuderà che possano fare pace, ma l'Alvarez Hermoso, come si evince dalla trama della puntata Unadel 5 ...

Advertising

teatrolafenice : ???? «La vita è una ciliegia | La morte il suo nòcciolo | L'amore il ciliegio» A Jacques Prévert, nato oggi nel 190… - borghi_claudio : @IlDivora @Barbara___2105 Temo sia lo specchio della passione di altrettanti Italiani. Maree di individui con il cu… - msKOSTNER : I cinque cerchi sono l’emozione di una vita … ma stavolta non sul ghiaccio. In diretta ogni giorno a Cerchi Azzurri… - silvamarcoange1 : RT @teologhiamo: 'Ecco ciò che conta in ultima analisi: lasciar entrare Dio. Ma lo si può lasciar entrare solo là dove ci si trova, e dove… - GabArlFreelance : @Raffael43350086 @tommasofaoro @RobertoBurioni È una vita che dice ciò. In troppe interviste. Come è il detto? -