Una roccia blocca i soccorritori a due metri da Rayan | l' Alfredino del Marocco

(Di sabato 5 febbraio 2022) Instanno continuando a scavare per cercare di raggiungere, il bimbo di 5 anni che, comeRampi nel 1981, è caduto in un profondo pozzo nel quale è rimasto ...

Per raggiungerlo mancano 2 metri, ma una roccia sta rallentando gli scavi. Nel corso della notte i soccorritori avevano detto che per raggiungere Rayan, ormai al suo quinto giorno di prigionia nel pozzo. L'ultimo ostacolo è una roccia che da tre ore viene picconata con tenacia. Restano due metri circa, dicono gli ingegneri, per arrivare al piccolo Alfredino del Marocco. I tubi inseriti tra il cratere.