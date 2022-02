Una roccia blocca i soccorritori a 2 metri da Ryan, il bimbo caduto nel pozzo come Alfredino (Di sabato 5 febbraio 2022) Le ultime immagini arrivate dal fondo del pozzo mostrano Ryan, il bambino caduto nel pozzo, che all'una e 30 di questo sabato, si muove. Alle 7, stamattina, ha bevuto e mangiato qualcosa. È al suo ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 5 febbraio 2022) Le ultime immagini arrivate dal fondo delmostrano, il bambinonel, che all'una e 30 di questo sabato, si muove. Alle 7, stamattina, ha bevuto e mangiato qualcosa. È al suo ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Marocco, una roccia blocca i soccorritori a 2 metri da Ryan. Il piccolo, caduto nel pozzo martedì, è vivo: si muove… - maelmale : RT @felali9: Le prossime 2,3 ore sono vita o morte per Rayan Una fonte ufficiale ha confermato, oggi,sabato, che 'un piccolo sasso ha causa… - Piergiulio58 : Marocco, una roccia blocca i soccorritori a 2 metri da Ryan - Ultima Ora - telodogratis : Marocco, una roccia blocca i soccorritori a 2 metri da Ryan - VIOLA_MARTELLA : RT @P_M_1960: Una roccia blocca i soccorritori a 2 metri da Ryan, il bambino caduta in un pozzo in Marocco. Spero che questa storia possa a… -