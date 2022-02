"Una caz***a". Amadeus come non si era mai visto: perde la calma in sala stampa, una voce inaccettabile (Di sabato 5 febbraio 2022) Amadeus non ci sta in questa polemica. Che Gianni Morandi possa essere stato favorito dalla presenza di Jovanotti come super ospite "è una cazz***", tuona il conduttore durante la conferenza stampa. "La gente sa chi votare, è estremamente intelligente e non vede sempre il marcio in qualsiasi cosa". "Avrei fatto la stessa cosa se ad esempio con Rkomi si fosse presentato a sorpresa Vasco, lo chiamavo e lo inchiodavo lì. È vero che la gara va rispettata, ma in questo caso Jovanotti non è avvenuto a fare promozione di un brano e non ha percepito un centesimo", sottolinea ancora Amadeus. Che precisa anche che "ogni cantante in gara è libero di portare chi vuole nella serata delle cover. Io posso consigliare se un brano è più o meno giusto, ma se un artista ci tiene ha la libertà di interpretare. La stessa cosa ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 5 febbraio 2022)non ci sta in questa polemica. Che Gianni Morandi possa essere stato favorito dalla presenza di Jovanottisuper ospite "è una cazz***", tuona il conduttore durante la conferenza. "La gente sa chi votare, è estremamente intelligente e non vede sempre il marcio in qualsiasi cosa". "Avrei fatto la stessa cosa se ad esempio con Rkomi si fosse presentato a sorpresa Vasco, lo chiamavo e lo inchiodavo lì. È vero che la gara va rispettata, ma in questo caso Jovanotti non è avvenuto a fare promozione di un brano e non ha percepito un centesimo", sottolinea ancora. Che precisa anche che "ogni cantante in gara è libero di portare chi vuole nella serata delle cover. Io posso consigliare se un brano è più o meno giusto, ma se un artista ci tiene ha la libertà di interpretare. La stessa cosa ...

