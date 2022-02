Un ritorno dopo 25 anni dalla prima volta. E nulla, per Sabrina, è cambiato. Tantomeno la sua bellezza (Di sabato 5 febbraio 2022) Era il 1996 e dalla temutissima scalinata del teatro Ariston scendeva, per la prima volta, Sabrina Ferilli, che sabato 5 febbraio sarà di nuovo al Festival di Sanremo, come una delle cinque co-conduttrici scelte da Amadeus per l’edizione 2022. Sanremo 2022: i beauty look delle co-conduttrici del Festival guarda le foto Sabrina Ferilli, da valletta a co-conduttrice Tutt’altra cosa rispetto al debutto di ventisei anni fa. Erano gli anni delle vallette, tenevano banco la ... Leggi su iodonna (Di sabato 5 febbraio 2022) Era il 1996 etemutissima scalinata del teatro Ariston scendeva, per laFerilli, che sabato 5 febbraio sarà di nuovo al Festival di Sanremo, come una delle cinque co-conduttrici scelte da Amadeus per l’edizione 2022. Sanremo 2022: i beauty look delle co-conduttrici del Festival guarda le fotoFerilli, da valletta a co-conduttrice Tutt’altra cosa rispetto al debutto di ventiseifa. Erano glidelle vallette, tenevano banco la ...

