Un gigantesco Giroud tinge il derby di rossonero!

(Di sabato 5 febbraio 2022) Partita folle a San Siro, cambiata in appena tre minuti, grazie alla doppietta di Olivier, che ha fissato il punteggio sull’1-2 finale. L’Inter inizia meglio, creando diverse occasioni pericolose, dove Maignan si fa sempre trovare pronto. Dumfries trova anche la rete del vantaggio, prontamente annullato dall’arbitro per il fuorigioco di Perisic, autore del cross. A sbloccarla è proprio il croato, rapace d’area anticipa tutti e regala il vantaggio a Simone Inzaghi, a 5 minuti dalla fine del primo tempo. Perisic Inter Milan Il Milan trova il pareggio al 75?, Brahim Diaz prova la conclusione dal limite, il tiro deviato diventa un ottimo assist per, l’attaccante francese si fa trovare pronto e insacca il pallone in porta. Tre minuti dopo ancora l’attaccante francese, questa volta con una grande giocata personale, si crea lo ...