Un cucchiaio di aglio e miele al giorno fa benissimo al corpo | ecco perché

(Di sabato 5 febbraio 2022) Tra i tanti alimenti che posseggono proprietà curative e antinfiammatorie, l’è certamente uno dei più noti, utilizzato fin dall’antichità per ottenere benefici. Ma da cosa dipende questa sua importante funzione? Tutto merito dell’allicina, il composto chimico che si libera quando l’viene sostanzialmente “spaccato”. L’allicina è antibatterica, abbassa il livello di glicemia nel sangue, rafforza il sistema immunitario ed è un validissimo alleato per favorire la digestione e ripristinare la flora batterica intestinale. Proprio come l’, anche ilha ottime proprietà benefiche e curative. Calma la tosse e decongestiona quando ci ritroviamo con raffreddore e stato influenzale, ed è senz’altro un aspetto molto noto di questo alimento. LEGGI ANCHE => La buccia di limone previene ...

Advertising

aforista_l : @FabrizioMagist2 Un etto linguine: 15 cents 50 gr. polpa di pomodoro: 20 cents Acciughe, olive e capperi: facciamo… - FNoe95 : Legumotti In crema di zucca (Crema di zucca: zucca, sugo, pepe, aglio, noce moscata e 1 cucchiaio di grana) - golden_halo_1 : RT @Bassi10Bassi: Salsa Tzatziki: 170 g di yogurt greco 100 g di cetrioli 1 spicchio d’aglio 1 cucchiaio di olio d’oliva. #InGrecia a… - rada_maja : RT @Bassi10Bassi: Salsa Tzatziki: 170 g di yogurt greco 100 g di cetrioli 1 spicchio d’aglio 1 cucchiaio di olio d’oliva. #InGrecia a… - Frances73832054 : RT @Bassi10Bassi: Salsa Tzatziki: 170 g di yogurt greco 100 g di cetrioli 1 spicchio d’aglio 1 cucchiaio di olio d’oliva. #InGrecia a… -

Ultime Notizie dalla rete : cucchiaio aglio

Periodico Italiano

Occorrente: 300 g di sfoglia in fogli; 600 g di pomodori pelati; 1 melanzana; 1 spicchio d'; 2 zucchine; 1 mozzarella; 1di formaggio grattugiato; olio e sale q.b. Si cucinano senza ...... pomodori, basilico, olio extravergine d'oliva e. Confuso spesso con la Prazzira , tipica di ... Aggiungere la farina, 15 grammi di sale, undi olio e impastare con la restante acqua. ...Dopo averli ben puliti taglia i peperoni a striscioline e metti da parte. Nel frattempo poni qualche cucchiaio di olio extra vergine di oliva in una padella insieme all'aglio in camicia; lascia ...I carciofi alla napoletana sono una classica ricetta della cucina partenopea. A base di ingredienti semplici ma saporiti sono ideali da servire come appetitoso contorno.