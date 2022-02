Ucraina | l' ambasciatore russo | Quella Usa è guerra d' informazione

(Di sabato 5 febbraio 2022) Le accuse degli Stati Uniti secondo cui Mosca starebbe pianificando una 'operazione sotto coperura' infanno parte della 'd'contro la Russia'. A dirlo in un'intervista a ...

...secondo cui Mosca starebbe pianificando una 'operazione sotto coperura' infanno parte della 'guerra d'informazione contro la Russia'. A dirlo in un'intervista a Newsweek è l'...Ieri sera intanto, attraverso l'intervento dell'a Bonn Yaroslav Baran, l'ha fatto pervenire alla Germania un elenco di armi necessarie. A spaventare Kiev è la partenza di nuove ...Le accuse degli Stati Uniti secondo cui Mosca starebbe pianificando una "operazione sotto coperura" in Ucraina fanno parte della "guerra d'informazione contro la Russia". A dirlo in un'intervista a ...Ieri sera intanto, attraverso l'intervento dell'ambasciatore a Bonn Yaroslav Baran, l'Ucraina ha fatto pervenire alla Germania un elenco di armi necessarie. A spaventare Kiev è la partenza di nuove ...