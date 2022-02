Twitter al lavoro sul progetto Articles, una funzione che permettera la stesura degli articoli dal Social (Di sabato 5 febbraio 2022) Facebook, Instagram… Twitter. Farsi conoscere sui Social è ormai abitudine ma soprattutto, normalità. Basti pensare a LinkedIn, dove potete postare i vostri lavori, o nelle storie di Instagram dove potete pubblicizzarli. Ebbene, ora Twitter ha pensato ad una funzionalità che permette ad aspiranti giornalisti di farsi conoscere.Da 150 a 280, ora i caratteri si prospettano molti di più. Twitter abbraccia ‘era dei freelance – Computermagazine.itTwitter ha sentito fin da subito “la necessità” di sorpassare quei 150 caratteri iniziali, sempre alla ricerca di nuove funzionalità per espandere la sua piattaforma, molto amata da grandi figure di spicco e molto dagli statunitensi, qui in Italia la seguono in minoranza; di recente se avete fatto caso, sul web si è iniziato a parlare dei Flock, mentre oggi vi ... Leggi su computermagazine (Di sabato 5 febbraio 2022) Facebook, Instagram…. Farsi conoscere suiè ormai abitudine ma soprattutto, normalità. Basti pensare a LinkedIn, dove potete postare i vostri lavori, o nelle storie di Instagram dove potete pubblicizzarli. Ebbene, oraha pensato ad una funzionalità che permette ad aspiranti giornalisti di farsi conoscere.Da 150 a 280, ora i caratteri si prospettano molti di più.abbraccia ‘era dei freelance – Computermagazine.itha sentito fin da subito “la necessità” di sorpassare quei 150 caratteri iniziali, sempre alla ricerca di nuove funzionalità per espandere la sua piattaforma, molto amata da grandi figure di spicco e molto dagli statunitensi, qui in Italia la seguono in minoranza; di recente se avete fatto caso, sul web si è iniziato a parlare dei Flock, mentre oggi vi ...

