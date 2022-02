Turismo extralberghiero | sondaggio di Atex Campania sulla movida | Controlli fondamentali

Leggi su ildenaro

(Di sabato 5 febbraio 2022) “tra gli operatori delordinanza del Comune di Napoli per regolamentare la”: lo annunciano in una nota Sergio Fedele, presidente di(Associazione), e Bernardo Amodio, presidente diNapoli. “Abbiamo voluto ascoltare le strutture ricettive associate adper conoscere il loro pensieroordinanza comunale relativa alla– dicono – Riportiamo alcuni dati significativi del nostro: Il 100 % degli operatori ritiene fondamentale l’attività di controllo che deve essere svolta in modo sistematico per il rispetto delle norme e della quiete pubblica. Senza un piano di ...