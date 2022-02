Triestina-Pro Sesto, Serie C: probabili formazioni, pronostico e diretta tv (Di sabato 5 febbraio 2022) Con il pareggio di martedì contro la Juventus U23 la Triestina ha perso definitivamente contatto con il gruppo di testa ed è quindi obbligata a fare punti oggi contro l’ultima della classe proprio per tenere a distanza gli stessi bianconeri. La Pro Sesto, invece, non può più sbagliare per poter abbandonare l’ultimo posto in graduatoria. Triestina-Pro Sesto, valevole per il 25esimo turno del Girone A di Serie C, prenderà il via alle ore 14:30 di oggi sul manto erboso dello stadio Nereo Rocco di Trieste. Il momento delle due squadre Il 2022 per i padroni di casa non è iniziato nel migliore dei modi: 3 sconfitte e 1 pareggio, quello della scorsa giornata contro la Juve, che hanno costretto gli alabardati ad abbandonare ogni velleità di lotta per la terza piazza. La Triestina, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 5 febbraio 2022) Con il pareggio di martedì contro la Juventus U23 laha perso definitivamente contatto con il gruppo di testa ed è quindi obbligata a fare punti oggi contro l’ultima della classe proprio per tenere a distanza gli stessi bianconeri. La Pro, invece, non può più sbagliare per poter abbandonare l’ultimo posto in graduatoria.-Pro, valevole per il 25esimo turno del Girone A diC, prenderà il via alle ore 14:30 di oggi sul manto erboso dello stadio Nereo Rocco di Trieste. Il momento delle due squadre Il 2022 per i padroni di casa non è iniziato nel migliore dei modi: 3 sconfitte e 1 pareggio, quello della scorsa giornata contro la Juve, che hanno costretto gli alabardati ad abbandonare ogni velleità di lotta per la terza piazza. La, ...

