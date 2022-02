Treviso, multato perché al lavoro senza Green pass: un uomo si dà fuoco in piazza (Di domenica 6 febbraio 2022) Si è cosparso di liquido infiammabile e si è dato fuoco dopo aver ricevuto una sanzione legata al Green pass. È successo poco prima delle 19 a Oderzo (Treviso). Si tratta di un cittadino pakistano di 38 anni, attualmente ricoverato per le ustioni all’ospedale della cittadina. Da quanto si apprende, è in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita. L’uomo ha deciso di farlo all’esterno del Kebab in cui lavora, dopo che i carabinieri gli avevano notificato un atto per una sanzione amministrativa: nei giorni scorsi era stato sorpreso al lavoro senza la certificazione verde, ormai obbligatoria per lavorare. A salvarlo è stato l’intervento degli stessi carabinieri, che hanno tempestivamente utilizzato l’estintore per spegnere le fiamme. Leggi ... Leggi su open.online (Di domenica 6 febbraio 2022) Si è cosparso di liquido infiammabile e si è datodopo aver ricevuto una sanzione legata al. È successo poco prima delle 19 a Oderzo (). Si tratta di un cittadino pakistano di 38 anni, attualmente ricoverato per le ustioni all’ospedale della cittadina. Da quanto si apprende, è in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita. L’ha deciso di farlo all’esterno del Kebab in cui lavora, dopo che i carabinieri gli avevano notificato un atto per una sanzione amministrativa: nei giorni scorsi era stato sorpreso alla certificazione verde, ormai obbligatoria per lavorare. A salvarlo è stato l’intervento degli stessi carabinieri, che hanno tempestivamente utilizzato l’estintore per spegnere le fiamme. Leggi ...

