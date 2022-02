Trento-Olimpia Milano oggi | Serie A basket 2022 | orario | canale tv | programma | streaming

(Di sabato 5 febbraio 2022) L’apre ildella diciannovesima giornata diA di. I lombardi inaugurano il weekend cestistico scendendo in campo alla BLM Group Arena diper affrontare la Dolomiti Energia nell’unico anticipo di questo sabato 5 Febbraio. La squadra di Ettore Messina vuole continuare a mantenere il primo posto in classifica (milanesi che però devono ancora recuperare il match non disputato contro Treviso causa COVID, di cui non è stata ancora resa nota la data ad). Il coach messinese farà ancora affidamento sul ‘gruppo’ tricolore che si è ben comportato nel successo di domenica al Forum contro la Fortitudo Bologna, guidato da Gigi Datome, Tommaso Baldasso e Davide Alviti (facendo così rifiatare il resto della squadra ...

Palla a due ore 20, diretta su Eurosport e Discovery+: i milanesi hanno conquistato gli ultimi quattro precedenti giocati contro i ... Toccato il fondo, l'ha reagito aggrappandosi all'orgoglio e alla grinta di Bentil, ... L'Olimpia gioca la quinta partita in otto giorni, la seconda nel campionato italiano, a Trento, in anticipo. È una gara delicata sia per il momento che per la solidità dell'avversaria soprattutto in ...