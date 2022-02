Trema la Sicilia | residenti svegliati dalla forte scossa di terremoto

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Trema Sicilia

Teleclubitalia

Foto @OpenStreetMap Contributors Scossa di terremoto di magnitudo 3.3 in provincia di Catania; gli altri sismi del giornola terra in. L' Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato alle ore 8.33 di oggi, sabato 5 febbraio 2022, una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 con epicentro a Santa ...Dallain su, sono previsti vari eventi celebrativi, tra cui anche l'emissione di un ... da cui tra l'altro si è fatto ispirare Luchino Visconti per il suo film La terra. A pensarci bene, ...Una scossa di terremoto si è registrata in Sicilia nella mattinata di sabato 5 febbraio 2022: dov'è l'epicentro e qual è la situazione Una scossa di magnitudo 3.3 è stata registrata alle 08.23 ...Cronaca - in Sicilia sul versante Est dell'Etna. Una scossa di magnitudo 3.3 è stata registrata alle 08.23 sul versante Est dell'Etna dall'Ingv di Catania: il sisma è stato nettamente avvertito in ...