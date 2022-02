Transfermarkt: Dybala In Premier, Ecco Dove Va (Di sabato 5 febbraio 2022) Goal News L'argentino è molto ben informato sull'allenatore italiano e per questo ci aspettiamo che il tecnico scenda in campo per convincerlo. Ma dovrà fare i conti con la concorrenza di altri club, che sono pronti a sfruttare una migliore posizione in classifica per convincerlo a indossare la maglia della loro squadra. Resta, inoltre, da capire la posizione della Juventus, che su questo non si è mai espressa con chiarezza. La Premier League pensa a Dybala, ma la Juventus sta lavorando sodo per non perdere l'argentino nella prossima sessione di mercato. Dybala, rinnovo Juve: "Non so cosa succederà" I bianconeri hanno posticipato a marzo il discorso di rinnovo, e solo allora capiremo meglio il futuro dell'argentino. La Premier resta sicuramente tra le opzioni per la prossima stagione, ma l'ex Palermo ha dato priorità ... Leggi su goalnews (Di sabato 5 febbraio 2022) Goal News L'argentino è molto ben informato sull'allenatore italiano e per questo ci aspettiamo che il tecnico scenda in campo per convincerlo. Ma dovrà fare i conti con la concorrenza di altri club, che sono pronti a sfruttare una migliore posizione in classifica per convincerlo a indossare la maglia della loro squadra. Resta, inoltre, da capire la posizione della Juventus, che su questo non si è mai espressa con chiarezza. LaLeague pensa a, ma la Juventus sta lavorando sodo per non perdere l'argentino nella prossima sessione di mercato., rinnovo Juve: "Non so cosa succederà" I bianconeri hanno posticipato a marzo il discorso di rinnovo, e solo allora capiremo meglio il futuro dell'argentino. Laresta sicuramente tra le opzioni per la prossima stagione, ma l'ex Palermo ha dato priorità ...

Advertising

lucatellim : RT @danielelozzi: Aggiungo per aiutare i 'validissimi' giornalisti della @Gazzetta_it questo link - giampodda : RT @danielelozzi: Aggiungo per aiutare i 'validissimi' giornalisti della @Gazzetta_it questo link - ismaele_77 : RT @danielelozzi: Aggiungo per aiutare i 'validissimi' giornalisti della @Gazzetta_it questo link - Alessio17 : RT @danielelozzi: Aggiungo per aiutare i 'validissimi' giornalisti della @Gazzetta_it questo link - WhiteWidow_5050 : RT @danielelozzi: Aggiungo per aiutare i 'validissimi' giornalisti della @Gazzetta_it questo link -