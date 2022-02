Tour dello Stadio Olimpico | il progetto di Sport e Salute

Leggi su ildenaro

(Di sabato 5 febbraio 2022) di Francesco Garibaldi Real Madrid, Barcellona, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Tottenham, Benfica, Juventus, Paris Saint-Germain: cosa hanno in comune tutti questi Top club del calcio internazionale? Oltre ad essere state parti integranti della defunta “Superlega”, queste squadre sono accomunate dall’avere un museo all’interno dei rispettivi stadi. Mettere in mostra i propri successi, ricordare la storia del club e offrire la possibilità di raccontarsi rappresentano tasselli rilevanti per la fidelizzazione di tifosi e visitatori, soprattutto stranieri. Tutto questo, fino a pochi giorni fa, non era immaginabile nellon.1 del panoramaivo italiano, l’di Roma, ristrutturato per Italia ’90 e “nostro ambasciatore” nel recente e vittorioso EURO 2020. L’11 novembre 2021, infatti, è stato tagliato il nastro del nuovo ...