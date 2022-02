Toti vs Lega in chat: ‘Se vogliono mandare Consiglio a casa, mi dimetto io…’ (Di sabato 5 febbraio 2022) (Adnkronos) – Continua la guerra fredda in Liguria tra Giovanni Toti e la Lega che non ha digerito i franchi tiratori nascosti tra le fila di ‘Cambiamo’ che avrebbero impallinato la candidatura di Elisabetta Casellati al Colle e le fughe in avanti del governatore, sempre più determinato a costruire un terzo polo di centro con i renziani. Raccontano all’Adnkronos che il leader di ‘Cambiamo’, forse anche preoccupato dai rumors su possibili fuoriuscite dal suo movimento verso Fratelli d’Italia e il Carroccio, avrebbe paventato le sue dimissioni da presidente della Regione e chiesto, attraverso il capogruppo Angelo Vaccarezza, ai suoi consiglieri di offrire le loro, se necessario. Le fibrillazioni nazionali si sarebbero trasferite sulla chat interna dei ‘Totiani liguri’, poi girata via whatsapp ad altri addetti ai lavori, ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 5 febbraio 2022) (Adnkronos) – Continua la guerra fredda in Liguria tra Giovannie lache non ha digerito i franchi tiratori nascosti tra le fila di ‘Cambiamo’ che avrebbero impallinato la candidatura di Elisabetta Casellati al Colle e le fughe in avanti del governatore, sempre più determinato a costruire un terzo polo di centro con i renziani. Raccontano all’Adnkronos che il leader di ‘Cambiamo’, forse anche preoccupato dai rumors su possibili fuoriuscite dal suo movimento verso Fratelli d’Italia e il Carroccio, avrebbe paventato le sue dimissioni da presidente della Regione e chiesto, attraverso il capogruppo Angelo Vaccarezza, ai suoi consiglieri di offrire le loro, se necessario. Le fibrillazioni nazionali si sarebbero trasferite sullainterna dei ‘ani liguri’, poi girata via whatsapp ad altri addetti ai lavori, ...

Advertising

ilfoglio_it : Il governatore centrista sogna di sostituire la Lega con il Pd in maggioranza. Tutti i possibili contraccolpi a liv… - fattoquotidiano : Quirinale, la Lega attacca Toti e “si accorge” delle sue assenze in Liguria. Le opposizioni: “Lo diciamo da anni, m… - petergomezblog : La rissa nel centrodestra colpisce anche Toti: Salvini lo attacca e la Lega in Liguria lascia l’aula del Consiglio.… - rep_genova : Scontro con la Lega e Toti sbotta in chat: 'Se Consiglio regionale va a casa mi dimetto prima io e convoco le elezi… - sulsitodisimone : Toti vs Lega in chat: 'Se vogliono mandare Consiglio a casa, mi dimetto io...' -