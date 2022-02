Tiago Pinto chiarisce la situazione Zaniolo: le sue parole (Di sabato 5 febbraio 2022) Tiago Pinto nei giorni scorsi ha messo benzina sulle voci relative al futuro di Nicolò Zaniolo. Il gioiello giallorosso è stato accostato a diverse squadre, Juventus su tutte. Il ds della Roma è tornato su questo tema ai microfoni di Dazn per chiarire le sue dichiarazioni: “Non posso nascondere che sono sorpreso da tutto questo rumore intorno a Zaniolo. siamo in un’era dove Messi ha lasciato il Barcellona. Nessun direttore può dire che un calciatore non verrà ceduto.“ Nicolo Zaniolo, AS Roma Prosegue: “Zaniolo è uno dei principali calciatori della Roma ed ha un contratto fino al 2024. Sono qua anche per imparare, è stata una situazione che però non capisco. Mi hanno fatto piacere le parole del mister ieri, ha parlato di maturità e mi ha fatto ... Leggi su rompipallone (Di sabato 5 febbraio 2022)nei giorni scorsi ha messo benzina sulle voci relative al futuro di Nicolò. Il gioiello giallorosso è stato accostato a diverse squadre, Juventus su tutte. Il ds della Roma è tornato su questo tema ai microfoni di Dazn per chiarire le sue dichiarazioni: “Non posso nascondere che sono sorpreso da tutto questo rumore intorno a. siamo in un’era dove Messi ha lasciato il Barcellona. Nessun direttore può dire che un calciatore non verrà ceduto.“ Nicolo, AS Roma Prosegue: “è uno dei principali calciatori della Roma ed ha un contratto fino al 2024. Sono qua anche per imparare, è stata unache però non capisco. Mi hanno fatto piacere ledel mister ieri, ha parlato di maturità e mi ha fatto ...

