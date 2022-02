Tennis | Juan Martin del Potro annuncia il suo ritiro | “Sto vivendo un incubo”

(Di sabato 5 febbraio 2022)delha probabilmente deciso di dire basta. Dopo i numerosi infortuni al ginocchio, il vincitore degli US Open del 2009 ha lasciato trapelare dichiarazioni shock da Buenos Aires, dove è attualmente impegnato nel torneo ATP 250, forse l’ultimo della carriera. “Stoun” – ha detto il 33enne parlando dei propri guai fisici, dichiarando però di voler salutare il circuito sul campo, onorando il torneo casalingo di Buenos Aires, dove avremo l’occasione di ammirare per l’ultima volta il talento cristallino di un giocatore molto sfortunato. Quando torna in campo Jannik Sinner dopo il Covid? Calendario tornei in bilico Nel 2014 Delaveva già interrotto la carriera per curarsi al polso sinistro, tornando solamente nel 2016, mentre nell’ottobre 2018 è stato ...

IntervisteDa quando Naomi Osaka ha messo in risalto l'importante tema della salute mentale degli atleti,...Ignacio Londero , attuale numero 139 del ranking ATP, ha vissuto il periodo più ...AtpIl minimo indispensabile per Lorenzo Sonego si è rivelato sufficiente con Roberto Carballes ... Ad attenderlo in semifinaleIgnacio Londero. Il secondo test per Alexander Zverev sotto il ...Dopo l'infortunio al ginocchio, che lo ha tenuto fuori due anni e mezzo, Juan Martin Del Potro è pronto a tornare in campo. Ma a poche ore dal sorteggio del tabellone principale dell'Argentina Open, c ...L’Atp 250 di Buenos Aires, con ogni probabilità, sarà l’ultimo torneo della carriera di Juan Martin Del Potro. Il tennista argentino, in lacrime, ha spiegato come il ritiro sia ormai un’idea concreta ...