Tennis | Darwin Blanch ottiene il suo primo punto ATP a 14 anni!

(Di sabato 5 febbraio 2022) C’è una new entry nel ranking ATP, con lo statunitenseche ha conquistato il suoin classifica. Sin qui nulla di particolare, se non fosse che il ragazzo in questione abbia solamente quattordici anni, diventando il secondo più giovane di sempre a compiere questo record.è infatti un classe 2007, che ha quattordici anni e 4 mesi, solamente uno in più del detentore del primato, lo spagnolo classe 2001 Nicolas Alvarez, attuale numero 307 della classifica mondiale, ma il giovanissimo americano ha comunque fatto meglio di Felix Auger-Aliassime e Carlos Alcaraz. L’impresa è avvenuta nel torneo ITF da 15,000$ di Villena, in Spagna, doveha sconfitto in tre set (3-6 6-3 6-4) il diciottenne Gerald Planelles, attualmente con record negativo sulla terra ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Darwin

OA Sport

Cresciuto come i fratelli in giro per il mondo perché il padre che lavora per la Coca - Cola ha avuto incarichi in Tailandia, India, Cina e Argentina,sa che un punto non fa primavera. E che ...Il modello è appassionato di sport, pratica nuoto, palestra e beach, si è diplomato all'... inoltre parteciperà al programma televisivo Ciaonella categoria dei "Belli" per poi avere uno ...Tennis, Riccardo Piatti: “Jannik Sinner deve puntare ad uno Slam! Sarà affiancato da un grande ex? Vediamo…” La performance di Darwin Blanch, che resta un record di tutto rispetto, non fornisce però ...Il nome Darwin Blanch probabilmente non vi dirà nulla, ma chi ama seguire le giovani promesse del tennis farà bene a segnarlo sul proprio taccuino: l’americano infatti ha conquistato questa ...