Tennis | Blanch ottiene primo punto ATP a 14 anni

(Di sabato 5 febbraio 2022) Darwinha battuto Gerald Planelles nel torneo ITF da 15,000$ di Villena, in Spagna, in tre set, con il punteggio di 3-6 6-3 6-4, conquistando il suoATP. Cosa c’è di strano? Che lo statunitense è un classe 2007, e, all’età di 14e quattro mesi è il secondo giocatore più giovane ad entrare in classifica, con un solo mese in più rispetto al detentore del record, lo spagnolo Nicolas Alvarez, classe 2001. Ovviamente tale tipo di record non è certezza di grandi risultati: lo stesso Alvarez per il momento non è riuscito a confermare le attese generate dal record, ed è ora 307esimo in classifica. SportFace.