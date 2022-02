Tennis | ATP Dallas 2022 | tanti americani nel tabellone principale | Andreas Seppi unico italiano

Advertising

Gazzetta_it : Nadal sei immortale! Batte Medvedev in rimonta e conquista il 21° Slam #AusOpen - paoloangeloRF : RT @lorenzofares: Era nell'aria? Forse sì, forse no. Certo, per il #tennis il ritiro di #DelPotro ???? sarebbe una notizia nefasta #Buenos… - sportface2016 : Tabellone #Atp #Dallas 2022: #Fritz guida il seeding, #Seppi unico azzurro al via - Filo2385Filippo : RT @TennisWorldit: Atp Montpellier - Sarà finale tra Zverev e Bublik. Fuori i fratelli Ymer - TennisWorldit : Atp Montpellier - Sarà finale tra Zverev e Bublik. Fuori i fratelli Ymer -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis ATP

TABELLONEDALLAS 2022 (1) Fritz bye Otte vs (WC) Sock Q vs Gojowczyk Sandgren vs (7) Giron (4) Brooksby bye Altmaier vs Seppi Lopez vs Thompson Millman vs (8) Nakashima (6) Cressy vs Q Q vs (WC) ...Juan Martin del Potro ha deciso di smettere con il. L'argentino ha atteso due anni e mezzo per tornare in campo, ma soltanto per disputare le ...lacrime nella conferenza stampa che i tornei...Il numero 3 del mondo sfiderà Alexander Bublik per il titolo nella finale dell'ATP 250 di Montpellier. Joao Sousa e Emil Ruusuvuori chiuderanno la settimana del Tata Open ...Lo ha annunciato lui stesso in conferenza stampa, anticipando che quello di Buenos Aires sarà il suo ultimo torneo del circuito ATP: “Vi ho convocato per dare un messaggio, uno dei più difficili che ...