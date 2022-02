Tennis | ATP 500 Rotterdam | il tabellone Musetti pesca Ymer | ci sono Tsitsipas e Rublev

Advertising

Gazzetta_it : Nadal sei immortale! Batte Medvedev in rimonta e conquista il 21° Slam #AusOpen - TennisWorldit : Atp Cordoba - Sonego si ferma ai quarti. Zverev 'distrugge' Mannarino a Montpellier - giovannitomma18 : Frammento weekend da: TERRA BATTUTA. Essere vivi e scendere a rete. Questa la felicità. Il libro su Amazon:… - MarcoBe55844347 : Giornata da dimenticare per il tennis italiano tra #CordobaOpen2022 e #Pune ???? #Musetti e #Travaglia salutano il to… - Budulacci70 : Agli ultimi Atp di tennis uno voleva entrare col cane. -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis ATP

Today.it

Il minimo indispensabile per Lorenzo Sonego si è rivelato sufficiente con Roberto Carballes Baena. Non con Albert Ramos, navigato mestierante sul rosso, già avanti negli scontri diretti ...Perché il ranking protetto non può essere utilizzato per l'accesso alle NittoFinals e ... Probabilmente l'ultimo, nel, dell'uomo che ha cambiato per sempre il suo sport. 5 febbraio 2022Si chiude dunque una giornata nera per il nostro tennis dopo le eliminazioni di Musetti e Travaglia a Pune. Non siamo più abituati a non vedere azzurri nelle fasi finali dei tornei ATP, sì, ormai ...Il minimo indispensabile per Lorenzo Sonego si è rivelato sufficiente con Roberto Carballes Baena. Non con Albert Ramos, navigato mestierante sul rosso, già avanti negli scontri diretti grazie al ...