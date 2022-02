Telese | lunedì interruzione idrica per lavori di manutenzione straordinaria

Leggi su anteprima24

(Di sabato 5 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoTerme (Bn) – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa di Gesesa. Comunichiamo che a causa diper riparazione sulla retedel Comune diTerme, saremo costretti a sospendere l’erogazionedalle ore 09:00 alle ore 12:00 di07 Febbraio 2022, nelle seguenti zone: Via Cristoforo Colombo, Parte di Corso Trieste, Via Magellano, Via Genova, Via Pisa, Parte di Corso Garibaldi, Via Isonzo, Via Treviso, Via Massanelli, Via Venezia, Via Amerigo Vespucci, Via Gerardo Tanzillo, Via Marco Polo, Via Udine, Via Carso, Parte di Via Roma, Piazza Federico Fellini, Via Amalfi, Via Lamparelli, Largo Mercato Ovest, Largo Mercato Est, Piazza Civiltà Sannitica. Ricordiamo che per segnalare Emergenze e Guasti, è sempre attivo il numero ...