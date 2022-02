Tananai al Festival di Sanremo 2022 con ‘Sesso occasionale’: “Parto dall’amore per raccontare la mia storia” (Di sabato 5 febbraio 2022) Tananai è in gara alla settantaduesima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Sesso occasionale”. Prodotto da Tananai e d.whale, il brano è un inno genuino e sincero all’amore nel suo concetto più universale. La musicalità orchestrale in apertura si trasforma gradualmente in sonorità quasi dance che attraggono l’ascoltatore, portandolo a scatenare tutta la propria energia nel ritornello dalla ritmicità elettropop. Tananai a Sanremo: “La dimensione live è la mia vera casa“ In conferenza stampa Tananai ha sottolineato quanto l’esibizione live con l’orchestra rispecchi davvero la sua identità: “Mi sto divertendo e sto imparando tanto. Sono a Sanremo proprio per l’esigenza di suonare live“. Dopo l’esperienza sanremese, il giovane cantautore ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 5 febbraio 2022)è in gara alla settantaduesima edizione deldicon il brano “Sesso occasionale”. Prodotto dae d.whale, il brano è un inno genuino e sincero all’amore nel suo concetto più universale. La musicalità orchestrale in apertura si trasforma gradualmente in sonorità quasi dance che attraggono l’ascoltatore, portandolo a scatenare tutta la propria energia nel ritornello dalla ritmicità elettropop.: “La dimensione live è la mia vera casa“ In conferenza stampaha sottolineato quanto l’esibizione live con l’orchestra rispecchi davvero la sua identità: “Mi sto divertendo e sto imparando tanto. Sono aproprio per l’esigenza di suonare live“. Dopo l’esperienza sanremese, il giovane cantautore ...

