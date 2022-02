Sul palco del Festival di Sanremo l'unicità di Drusilla e le altre polemiche: politica e... (Di sabato 5 febbraio 2022) Le provocazioni di Checco Zalone , che prende in giro un po' tutti e scatena l'ira di molti. Il monologo dell'attrice Lorena Monroe Cesarini sul razzismo , lungo e assai verboso ma azzeccato. Lo ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 5 febbraio 2022) Le provocazioni di Checco Zalone , che prende in giro un po' tutti e scatena l'ira di molti. Il monologo dell'attrice Lorena Monroe Cesarini sul razzismo , lungo e assai verboso ma azzeccato. Lo ...

Advertising

sayrevee : Il Fantasanremo è così agguerrito che adesso inizio davvero a pensare che qualcuno stasera morirà sul palco per far… - rtl1025 : ?? #Mahmood poco prima di esibirsi con Blanco in questa quarta serata di #Sanremo2022 ha avuto un mancamento. Pronta… - SanremoRai : C'è chi l'ha cantata a squarciagola e chi mente ?? Il video integrale è su RaiPlay ? - aldoceccarelli : RT @StampaCuneo: Gli studenti del liceo di Cuneo tutti a fare il tifo per Matteo sul palco di Sanremo - _angelika04_ : RT @Meta__Moro: Non ci posso pensare che per farci contenti al Fantasanremo, ha preso una piantina e l'ha portata sul palco e sicuramente s… -